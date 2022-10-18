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ВСУ обстреливают Новую Каховку ракетами со шрапнелью — спецрепортаж

ВСУ обстреливают Новую Каховку ракетами со шрапнелью — спецрепортаж
Народные Новости / Андрей Тюнников

Уже русская Херсонщина продолжает страдать от террора ВСУ. Для украинской государственности выбор жителей региона не имеет никакого значения, а все они, видимо, выписаны из «украинцев».

18 октября националистические подразделения Украины дали залп из полученного американского вооружения по Новой Каховке в Херсонской области. В городе заранее зазвучала сирена, а ПВО сбила в воздухе несколько вражеских снарядов. К сожалению, одна из ракет достигла своей цели – удар пришелся по стадиону «Энергия» в самом сердце населенного пункта.

«На стадион «прилетел» подарок от США в виде противорадиолокационной ракеты «Harm». Что искала эта ракета на самом мирном после детских садиков и школ объекте в городе, неизвестно. Но вот то, что от ракеты стадион на долгий срок остался без электроснабжения, это точно. Ракета была начинена шрапнелью, последствия применения которой видны на стене подстанции и корпусе трансформатора», — сообщил глава Новокаховской ВГА Владимир Леонтьев.

Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников

Основные тактико-технические характеристики ПРР “Харм”: стартовая масса — 330 кг, масса боевой части — 68 кг (осколочно-фугасного типа), максимальная дальность пуска — 80 км; геометрические размеры: длина – 4,2 м, диаметр корпуса — 0,25 м.

Основные самолеты-носители: F-14, F-15, F-16, F/A-18 (ВВС и ВМС США), “Торнадо” (ВВС Великобритании, Италии и Германии).

Стоит отметить, что данное вооружение является высокоточным, и его применение по гражданской инфраструктуре не может быть случайным. Это принятое командованием ВСУ решение направлено на террор мирных жителей освобожденной территории Херсонщины.

Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников

По данным областного минздрава, ранения получили два человека, им оказывается необходимая помощь.

«Киевский режим не перестает показывать свое истинное отношение к жителям нашего региона и обстреливает гражданскую инфраструктуру — на стадионе нет ни военных, ни техники. Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – отметил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников
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RusNewsToday24
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