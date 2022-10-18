ВСУ обстреливают Новую Каховку ракетами со шрапнелью — спецрепортаж

Уже русская Херсонщина продолжает страдать от террора ВСУ. Для украинской государственности выбор жителей региона не имеет никакого значения, а все они, видимо, выписаны из «украинцев».
18 октября националистические подразделения Украины дали залп из полученного американского вооружения по Новой Каховке в Херсонской области. В городе заранее зазвучала сирена, а ПВО сбила в воздухе несколько вражеских снарядов. К сожалению, одна из ракет достигла своей цели – удар пришелся по стадиону «Энергия» в самом сердце населенного пункта.
«На стадион «прилетел» подарок от США в виде противорадиолокационной ракеты «Harm». Что искала эта ракета на самом мирном после детских садиков и школ объекте в городе, неизвестно. Но вот то, что от ракеты стадион на долгий срок остался без электроснабжения, это точно. Ракета была начинена шрапнелью, последствия применения которой видны на стене подстанции и корпусе трансформатора», — сообщил глава Новокаховской ВГА Владимир Леонтьев.
Основные тактико-технические характеристики ПРР “Харм”: стартовая масса — 330 кг, масса боевой части — 68 кг (осколочно-фугасного типа), максимальная дальность пуска — 80 км; геометрические размеры: длина – 4,2 м, диаметр корпуса — 0,25 м.
Основные самолеты-носители: F-14, F-15, F-16, F/A-18 (ВВС и ВМС США), “Торнадо” (ВВС Великобритании, Италии и Германии).
Стоит отметить, что данное вооружение является высокоточным, и его применение по гражданской инфраструктуре не может быть случайным. Это принятое командованием ВСУ решение направлено на террор мирных жителей освобожденной территории Херсонщины.
По данным областного минздрава, ранения получили два человека, им оказывается необходимая помощь.
«Киевский режим не перестает показывать свое истинное отношение к жителям нашего региона и обстреливает гражданскую инфраструктуру — на стадионе нет ни военных, ни техники. Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – отметил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.