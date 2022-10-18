ВСУ обстреливают Новую Каховку ракетами со шрапнелью — спецрепортаж

«На стадион «прилетел» подарок от США в виде противорадиолокационной ракеты «Harm». Что искала эта ракета на самом мирном после детских садиков и школ объекте в городе, неизвестно. Но вот то, что от ракеты стадион на долгий срок остался без электроснабжения, это точно. Ракета была начинена шрапнелью, последствия применения которой видны на стене подстанции и корпусе трансформатора», — сообщил глава Новокаховской ВГА Владимир Леонтьев.