Столкновения в укрепрайоне Золотое-Горское продолжаются, также российские силы продвигаются в Камышевахе. К западу от Попасной продолжается наступление союзных сил НМ ЛНР, ВС РФ и «ЧВК Вагнера», в результате чего солдаты ВСУ будут окружены.