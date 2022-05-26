Жители поселка Тошковка подвергаются обстрелам со стороны отдельных формирований ВСУ, которые продолжают удерживать шахту.
Военный корреспондент Анна Долгарева посетила населенный пункт Тошковку на луганском направлении. По ее словам, российские силы освободили поселок от украинских военнослужащих, но некоторые отряды еще удерживают шахту в промышленной части города.
Это место называют «Чихирово» или «Тошковка-1», что привело к путанице в работе журналистов. Несколько дней назад населенный пункт перешел под контроль российских сил.
Местные жители сообщают, что как только они выходят из дома, то украинские военнослужащие открывают по ним огонь.
Столкновения в укрепрайоне Золотое-Горское продолжаются, также российские силы продвигаются в Камышевахе. К западу от Попасной продолжается наступление союзных сил НМ ЛНР, ВС РФ и «ЧВК Вагнера», в результате чего солдаты ВСУ будут окружены.