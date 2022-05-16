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    ВСУ оборудуют огневые точки в больницах и учебных учреждениях

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    ВСУ оборудуют огневые точки в больницах и учебных учреждениях

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    Федеральное агентство новостей

    Бойцы Вооруженных сил Украины возводят укрепления в лечебных и учебных учреждениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

    Огневые точки оборудуются в школах, больницах и детских садах. На территории учреждений ВСУ разворачивают системы реактивной артиллерии а также тяжелые гаубицы.

    «В Северодонецке Луганской Народной Республики на территории кожвендиспансера по улице Ломоносова боевики украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции», — сообщили в МО.

    Также ведомство упомянуло о Нелеповке, где в одной из школ украинские боевики создали укрепленный пункт. На территории учебного заведения ВСУ возвели бараки и склады оружия.

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