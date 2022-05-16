ВСУ оборудуют огневые точки в больницах и учебных учреждениях

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Бойцы Вооруженных сил Украины возводят укрепления в лечебных и учебных учреждениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Огневые точки оборудуются в школах, больницах и детских садах. На территории учреждений ВСУ разворачивают системы реактивной артиллерии а также тяжелые гаубицы.
«В Северодонецке Луганской Народной Республики на территории кожвендиспансера по улице Ломоносова боевики украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции», — сообщили в МО.
Также ведомство упомянуло о Нелеповке, где в одной из школ украинские боевики создали укрепленный пункт. На территории учебного заведения ВСУ возвели бараки и склады оружия.
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