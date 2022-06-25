Украинские силовики оборудовали снайперские точки в помещениях детского сада N15 в Константиновке. Об этом завил начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Константиновка располагается на территории Донецкой Народной Республики. По периметру детского сада ВСУ установили опорные пункты, а также огневые и снайперские точки.
Кроме того, были заминированы подходы к учреждению. Местное население умышленно не было уведомлено о данном факте, что могло привести к жертвам среди мирного населения.
Аналогичная ситуация наблюдается в Первомайске. Украинские силовики превратили местный лицей в опорный пункт, пишет телеканал «360».