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ВСУ оборудовали снайперские позиции в здании детского сада Константиновки

ВСУ оборудовали снайперские позиции в здании детского сада Константиновки
Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Украинские силовики оборудовали снайперские точки в помещениях детского сада N15 в Константиновке. Об этом завил начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Константиновка располагается на территории Донецкой Народной Республики. По периметру детского сада ВСУ установили опорные пункты, а также огневые и снайперские точки.

Кроме того, были заминированы подходы к учреждению. Местное население умышленно не было уведомлено о данном факте, что могло привести к жертвам среди мирного населения.

Аналогичная ситуация наблюдается в Первомайске. Украинские силовики превратили местный лицей в опорный пункт, пишет телеканал «360».

ВСУ ДНР константиновка
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