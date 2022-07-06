ВСУ оборудовали позиции с ПЗРК на крыше Общества Красного Креста в Одессе

Украинские силовики разместили позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами на крыше здания Общества Красного Креста в Одессе. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По информации Минобороны, очередные позиции ВСУ были замечены на улице Канатной в Одессе. Рядом со зданием Общества Красного Креста боевики разместили бронетехнику.
Мизинцев подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения и другая общественность не реагирует на заявления Межведомственного координационного штаба РФ. Он призвал не допустить использование медорганизаций на Украине в целях ВСУ.
Ранее Мизинцев заявил, что украинские националисты готовят провокацию с хлором в ДНР. ВСУ, по словам начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника, намерены обвинить российские войска в неизбирательных ударах по химически опасным объектам, пишет RT.