ВСУ оборудовали огневые точки на территории двух школ в Николаеве

Россия с конца февраля проводит военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Она направлена на защиту республик Донбасса от многолетних обстрелов со стороны ВСУ.

«В Николаеве в зданиях школ № 32 (ул. Обереговая) и 43 (Богоявленский проспект) размещены боевики батальонов территориальной обороны, а на территориях оборудованы огневые точки и позиции артиллерии», — цитирует представителя ведомства RT .

Школы находятся на улице Обереговой и Богоявленском проспекте соответственно. Их заняли боевики батальонов территориальной обороны, пояснил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Боевики засели в школах №32 и №43 на территории Николаева. Сейчас в зданиях учреждений находятся огневые точки и позиции артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ).