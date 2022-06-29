ВСУ оборудовали блокпосты и огневые точки у школ и садиков Краматорска

Украинские боевики развернули блокпосты и огневые точки у зданий школы и детского сада в Краматорске. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной, генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По данным Минобороны, боевики заняли здание детского сада №80 «Снежок» и школу №35. На подступах к них размещены артиллерийское оружие, огневые точки и блокпосты, пишет RT.
Аналогичная ситуация наблюдается в Одессе. ВСУ заняли верхние этажи одного из жилых домов и оборудовали в них огневые и снайперские позиции. Местных жителей не стали эвакуировать. Граждан используют в качестве «живого щита», заключил Мизинцев.