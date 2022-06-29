ВСУ оборудовали блокпосты и огневые точки у школ и садиков Краматорска

Аналогичная ситуация наблюдается в Одессе. ВСУ заняли верхние этажи одного из жилых домов и оборудовали в них огневые и снайперские позиции. Местных жителей не стали эвакуировать. Граждан используют в качестве «живого щита», заключил Мизинцев.