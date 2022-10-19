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ВСУ обесточили Энергодар, нанеся удар из американских РСЗО HIMARS

ВСУ обесточили Энергодар, нанеся удар из американских РСЗО HIMARS
Федеральное агентство новостей

Глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что города полностью обесточен после удара ВСУ из РСЗО HIMARS по подстанции «Луч».

Так же удар из американской РСЗО был нанесен по администрации Энергодара, поврежден мост ври въезде в город и подстанция «Луч». Атака велась в ночь с 18 на 19 октября.

«На данный момент выведена из строя подстанция “Луч”, в результате чего отсутствует свет в городе… Все аварийные бригады приведены в боевое состояние, приводят инфраструктуру города в должное рабочее состояние», — сообщил глава администрации в своем Telegram-канале.

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