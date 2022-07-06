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ВСУ несколько раз за день обстреляли поселок Мироновский в ДНР

ВСУ несколько раз за день обстреляли поселок Мироновский в ДНР
ФАН Федеральное агентство новостей

ВСУ выпустили три мины калибра 120 мм по населенному пункту Мироновский в ДНР. Об этом сообщили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Поселок городского типа Мироновский граничит с территорией Луганской Народной Республики. Ранее в среду представительство ЛНР сообщило, что в 13:30 по московскому времени ВСУ выпустили две мины калибра 120 миллиметров со стороны Углегорской ТЭС, расположенной в нескольких километрах от поселка. 

После этого сообщалось о пяти снарядах калибра 152 мм, выпущенных ВСУ по населенному пункту Мироновский. Напомним, что территория ДНР подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ.

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