ВСУ несколько раз за день обстреляли поселок Мироновский в ДНР

ВСУ выпустили три мины калибра 120 мм по населенному пункту Мироновский в ДНР. Об этом сообщили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Поселок городского типа Мироновский граничит с территорией Луганской Народной Республики. Ранее в среду представительство ЛНР сообщило, что в 13:30 по московскому времени ВСУ выпустили две мины калибра 120 миллиметров со стороны Углегорской ТЭС, расположенной в нескольких километрах от поселка.
После этого сообщалось о пяти снарядах калибра 152 мм, выпущенных ВСУ по населенному пункту Мироновский. Напомним, что территория ДНР подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ.