ВСУ несколько раз за день обстреляли поселок Мироновский в ДНР

Поселок городского типа Мироновский граничит с территорией Луганской Народной Республики. Ранее в среду представительство ЛНР сообщило, что в 13:30 по московскому времени ВСУ выпустили две мины калибра 120 миллиметров со стороны Углегорской ТЭС, расположенной в нескольких километрах от поселка.