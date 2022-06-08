ВСУ нанесли удар по центру Донецка: первые кадры мощного обстрела города

Две женщины и ребенок пострадали в результате очередного обстрела гражданских объектов в центре Донецка. Специальный корреспондент «Народных Новостей» отправился к месту событий, запечатлев последствия нового удара ВСУ по мирному населению Донбасса.
Фотографии сделаны в самом центре города. Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию детского сада, а также повредили газопровод. В результате случившегося пострадали две женщины, также ранение получил ребенок. Всех пострадавших доставили в больницу. На опубликованных кадрах слышно, как женщина кричит от боли, когда врачи скорой помощи пытаются положить ее на медицинскую каталку.
Украина продолжает обстреливать объекты телевещания, пытаясь установить информационную блокаду Донбасса, уничтожив все передатчики, отмечает наш корреспондент. Это четвертый обстрел за несколько дней по вышкам, по телевещанию.
«Центр города Донецка. Военные части? Ничего здесь нет! Очередной прилет», — отмечает спецкор, глядя на разрушения в центре города.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.