ВСУ нанесли удар по Донецку: первые кадры с места обстрела микрорайона Азотный

Мощные удары наносились украинскими военными по микрорайону Азотный в Донецке, передает корреспондент «Народных Новостей» с места событий: в результате обстрела пострадали жилые постройки, начался пожар.
Из-за обстрела повреждены жилы одноэтажные дома, повалены деревья. У одного из зданий проломлена крыша и выбиты стекла, из окон валит дым.
По словам местных, жители района насчитали как минимум 17 прилетов украинских снарядов. В Азотном повсюду видны тонкие и длинные столбы черного дыма.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.