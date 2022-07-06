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ВСУ нанесли удар по Донецку: первые кадры с места обстрела микрорайона Азотный

ВСУ нанесли удар по Донецку: первые кадры с места обстрела микрорайона Азотный
Народные Новости / Дмитрий Астрахань

Мощные удары наносились украинскими военными по микрорайону Азотный в Донецке, передает корреспондент «Народных Новостей» с места событий: в результате обстрела пострадали жилые постройки, начался пожар.

Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань

Из-за обстрела повреждены жилы одноэтажные дома, повалены деревья. У одного из зданий проломлена крыша и выбиты стекла, из окон валит дым.

Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань

По словам местных, жители района насчитали как минимум 17 прилетов украинских снарядов. В Азотном повсюду видны тонкие и длинные столбы черного дыма.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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