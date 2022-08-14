ВСУ накрыли артиллерийским огнем Донецк, Зайцево и Пантелеймоновку

Ранее сообщалось, что российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили девять взводов гаубиц Д-30, «Гиацинт-Б» и РСЗО «Град».

ВСУ вели огонь с применением артиллерии калибра 155 миллиметров, а также РСЗО «Град». Всего выпущено 14 боеприпасов.

По информации СЦКК, под огнем оказались Зайцево, Пантелеймоновка и Донецк. Три обстрела были зафиксированы в течение 40 минут.

Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по территории ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.