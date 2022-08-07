ВСУ начали использовать американскую авиационную ракету AGM-88 HARM в зоне спецоперации

В зоне проведения спецоперации на Украине ВСУ использовали американскую управляемую авиационную ракету AGM-88 HARM. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».
Данная ракета применяется для поражения радиолокационной системы. Это первое подтверждение использования подобных боеприпасов украинскими военными. О передаче ракеты AGM-88 HARM Киеву не сообщалось.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты намерены передать Украине очередной пакет военной помощи, который обещает стать одним из самых крупных. Объем предназначенной для поставки военной техники оценивается в $1 млрд. Киев должен получить боеприпасы для РСЗО HIMARS, ЗРК NASAMS и 50 бронетранспортеров M113.