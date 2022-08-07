ВСУ начали использовать американскую авиационную ракету AGM-88 HARM в зоне спецоперации

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты намерены передать Украине очередной пакет военной помощи, который обещает стать одним из самых крупных. Объем предназначенной для поставки военной техники оценивается в $1 млрд. Киев должен получить боеприпасы для РСЗО HIMARS, ЗРК NASAMS и 50 бронетранспортеров M113.