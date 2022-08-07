Новости0

ВСУ начали использовать американскую авиационную ракету AGM-88 HARM в зоне спецоперации

ВСУ начали использовать американскую авиационную ракету AGM-88 HARM в зоне спецоперации
wikipedia.org/U.S. Air Force/Public Domain

В зоне проведения спецоперации на Украине ВСУ использовали американскую управляемую авиационную ракету AGM-88 HARM. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Данная ракета применяется для поражения радиолокационной системы. Это первое подтверждение использования подобных боеприпасов украинскими военными. О передаче ракеты AGM-88 HARM Киеву не сообщалось.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты намерены передать Украине очередной пакет военной помощи, который обещает стать одним из самых крупных. Объем предназначенной для поставки военной техники оценивается в $1 млрд. Киев должен получить боеприпасы для РСЗО HIMARS, ЗРК NASAMS и 50 бронетранспортеров M113.

ВСУ поставки оружия спецоперация россии на украине США
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.