ВСУ на фоне катастрофических потерь задействовали в бою против ВС РФ редкую РСЗО «Град-1»

Украинские националисты перебросили на линию фронта боевую машину 9П138 реактивной системы залпового огня (РСЗО) 9К55 «Град-1», которая ранее не была замечена в пользовании ВСУ.
Согласно информации различных справочных источников, в настоящее время ВСУ располагают 18-ю единицами РСЗО «Град-1», однако раньше для противодействия российским войскам им хватало имеющихся БМ-21.
Вполне вероятно, что на фоне катастрофических потерь украинские националисты стянули к линии фронта весь имеющийся в запасе арсенал, о чем свидетельствуют опубликованные кадры.