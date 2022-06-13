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ВСУ на фоне катастрофических потерь задействовали в бою против ВС РФ редкую РСЗО «Град-1»

ВСУ на фоне катастрофических потерь задействовали в бою против ВС РФ редкую РСЗО «Град-1»
Минобороны Украины

Украинские националисты перебросили на линию фронта боевую машину 9П138 реактивной системы залпового огня (РСЗО) 9К55 «Град-1», которая ранее не была замечена в пользовании ВСУ.

Согласно информации различных справочных источников, в настоящее время ВСУ располагают 18-ю единицами РСЗО «Град-1», однако раньше для противодействия российским войскам им хватало имеющихся БМ-21.

Вполне вероятно, что на фоне катастрофических потерь украинские националисты стянули к линии фронта весь имеющийся в запасе арсенал, о чем свидетельствуют опубликованные кадры.   

ВСУ град-1 рсзо Украина
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