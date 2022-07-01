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ВСУ могли получить американские тактические ракеты для РСЗО HIMARS М142

ВСУ могли получить американские тактические ракеты для РСЗО HIMARS М142
U.S. Marines.ZUMAPRESS.com. Global Look Press

Российские СМИ получили информацию, что США тайно поставили на Украину тактические ракеты, способные нанести удар по командным пунктам и складам ВС РФ в Донбассе.

По данным журналистов, снаряды имеют дальность поражения около 170 километров. Предполагается, что речь идет об американских тактических ракета ATACMS для установок HIMARS М142, поставка которых была запрещена.

Одним из подтверждений этой информации стало применение западных реактивных систем залпового огня по городу Ровеньки в Луганской Народной Республике. Населенный пункт расположен на расстоянии более 80 километров от линии фронта, отмечают представители Народной милиции ЛНР.

himars Вооружение ВСУ США Украина
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