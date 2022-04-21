ВСУ использовали машины со знаком Z для провокаций в Николаевской области

«Переодетые в российскую форму боевики 191-го батальона 123-й бригады территориальной обороны с использованием автомобилей со знаком Z демонстративно грабили частные дома и осуществляли фото- и видеосъемку своих бесчинств на мобильные телефоны», — уточнили Мизинцев.