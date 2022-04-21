ВСУ использовали машины со знаком Z для провокаций в Николаевской области

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Украинские боевики грабили население Николаевской области, используя машины со знаком Z. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Автором такой провокации стало командование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боевики организовали постановочную съемку, запечатлев «акты мародерства», совершенные якобы российскими военными в отношении мирных жителей. Все происходило в поселке городского типа Воскресенское.
«Переодетые в российскую форму боевики 191-го батальона 123-й бригады территориальной обороны с использованием автомобилей со знаком Z демонстративно грабили частные дома и осуществляли фото- и видеосъемку своих бесчинств на мобильные телефоны», — уточнили Мизинцев.
В Минобороны добавили, что заранее информируют Запад о распространении очередного фейка со стороны Киева. Действия украинской стороны стали еще одним доказательством ее полного безразличия к судьбам мирных жителей.