ВСУ использовали детский реабилитационный центр в Мариуполе как огневую позицию

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Украинские военные использовали детский реабилитационный
центр в Мариуполе в качестве огневой позиции. Такой информацией поделился военный
корреспондент РИА Новости.
Детский реабилитационный центр «Республика Пилигрим»,
который находится в Центральном районе в Мариуполе, использовался Вооруженными
силами Украины как огневая позиция. Украинские военные держали в детском центре
оборону, хранили вооружения. Как сообщил военкор, украинские военнослужащие
«собирались здесь сидеть долго».
Также на территории реабилитационного центра был найден
учебник по истории Украины. ВСУ проводили среди детей пропагандистскую работу.
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