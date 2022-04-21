ВСУ использовали детский реабилитационный центр в Мариуполе как огневую позицию

Детский реабилитационный центр «Республика Пилигрим»,

который находится в Центральном районе в Мариуполе, использовался Вооруженными

силами Украины как огневая позиция. Украинские военные держали в детском центре

оборону, хранили вооружения. Как сообщил военкор, украинские военнослужащие

«собирались здесь сидеть долго».