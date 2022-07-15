ВСУ хотят переложить ответственность за обстрел Славянска на российские войска

Украинская артиллерия нанесла удар по центральному рынку Славянска в Донецкой Народной Республике (ДНР), чтобы в дальнейшем обвинить в этом Россию. Такое заявление сделал глава Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Целью обстрела является насаждение антироссийских настроений среди населения Славянска. Боевики с разрешения военно-гражданской администрации обстреливают жилые кварталы города.
«Так, 14 июля 2022 г. артиллерией ВСУ, размещенной на железнодорожном вокзале Славянска, нанесены удары по территории центрального рынка», — уточнил Мизинцев.
Почти сразу после обстрела на месте собрались украинские журналисты и фотографы. Они запечатлели последствия якобы неизбирательных ударов российской армии по мирному населению.
ВСУ постоянно готовят подобные провокации. На днях в том же Славянске украинские радикалы планировали взорвать здание вместе с мирными людьми, чтобы потом обвинить в этом преступлении РФ, пишет телеканал «360».