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ВСУ готовят провокацию со взрывом хранилищ радиоактивных отходов в ДНР

ВСУ готовят провокацию со взрывом хранилищ радиоактивных отходов в ДНР
Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Украинские боевики планируют взорвать хранилища радиоактивных и химических отходов на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

ВСУ уже заминировали соответствующие объекты, отметил он. Реализовать планы по подрыву они намерены при отступлении.

«В Константиновке Донецкой Народной Республики украинские националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца, которые они планируют взорвать при отступлении из города», — уточнил Мизинцев.

Подобные действия являются очередной провокацией, добавил генерал. В «создании угрозы радиоактивного заражения отдельных районов Украины» киевские власти обвинят ВС РФ.

Кроме того, украинские войска заминировали мосты в двух населенных пунктах Запорожской области. Они намерены взорвать переправы и обвинить в их разрушении российских военных, передает телеканал «360». 

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