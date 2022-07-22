ВСУ готовят провокацию со взрывом хранилищ радиоактивных отходов в ДНР

Украинские боевики планируют взорвать хранилища радиоактивных и химических отходов на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
ВСУ уже заминировали соответствующие объекты, отметил он. Реализовать планы по подрыву они намерены при отступлении.
«В Константиновке Донецкой Народной Республики украинские националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца, которые они планируют взорвать при отступлении из города», — уточнил Мизинцев.
Подобные действия являются очередной провокацией, добавил генерал. В «создании угрозы радиоактивного заражения отдельных районов Украины» киевские власти обвинят ВС РФ.
Кроме того, украинские войска заминировали мосты в двух населенных пунктах Запорожской области. Они намерены взорвать переправы и обвинить в их разрушении российских военных, передает телеканал «360».