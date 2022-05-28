ВСУ бросили запрещенные Женевской конвенцией снаряды при отступлении из Мариуполя

Стоит отметить, что ранее украинские националисты уже применяли начиненные фосфором боеприпасы под Киевом и возле аэродрома в Гостомеле, о чем информирует Министерство обороны РФ. Известно, что такие снаряды способны прожигать одежду, плоть и даже кости.