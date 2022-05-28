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ВСУ бросили запрещенные Женевской конвенцией снаряды при отступлении из Мариуполя

ВСУ бросили запрещенные Женевской конвенцией снаряды при отступлении из Мариуполя
pixabay.com

Украинские националисты при отступлении из Мариуполя оставили на своих позициях боеприпасы, среди которых, вероятно, были запрещенные Женевской конвенцией фосфорные снаряды для минометов.

Авторы Telegram-канала URA.RU показали на видео территорию бывшего училища в Мариуполе, где волонтеры обнаружили склад запрещенных боеприпасов Вооруженных сил Украины.

Стоит отметить, что ранее украинские националисты уже применяли начиненные фосфором боеприпасы под Киевом и возле аэродрома в Гостомеле, о чем информирует Министерство обороны РФ. Известно, что такие снаряды способны прожигать одежду, плоть и даже кости.  

ВСУ Мариуполь фосфорные снаряды
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