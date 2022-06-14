Ранее, как сообщает Infox, в Донецкую Народную Республику отправилась группы волонтеров из Югры. Их доставили в Донбасс самолетом Министерства обороны России.

Как сообщает «Русская весна» , солдаты ВСУ оставили важные позиции вместе с западным вооружением. Здесь российские военные обнаружили противотанковые ракетные комплексы NLAW, гранатометы AT-4, а также противопехотные мины направленного действия МОН-50.