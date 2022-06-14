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ВСУ бросили важный опорный пункт у Славянска под натиском российского спецназа

ВСУ бросили важный опорный пункт у Славянска под натиском российского спецназа
Федеральное агентство новостей

Подразделения российского спецназа выбили военнослужащих Вооруженных сил Украины с опорного пункта в районе Славянска.

Как сообщает «Русская весна», солдаты ВСУ оставили важные позиции вместе с западным вооружением. Здесь российские военные обнаружили противотанковые ракетные комплексы NLAW, гранатометы AT-4, а также противопехотные мины направленного действия МОН-50.

Ранее, как сообщает Infox, в Донецкую Народную Республику отправилась группы волонтеров из Югры. Их доставили в Донбасс самолетом Министерства обороны России.

вс рф ВСУ ДНР Донбасс спецоперация Украина
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