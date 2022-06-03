ВСУ бросают свои активы к Бахмуту перед решающим сражением за Донбасс

«Фактически от этого узла зависит судьба операции в регионе, потому что с одной стороны от него на северо-востоке находится Лисичанско-Северодонецкая агломерация, которая пока неполностью освобождена российскими силами и ЛНР, с другой стороны — Славянско-Краматорская агломерация, которая была ключевой еще в 2014 году», — отметил Селиванов.