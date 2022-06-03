ВСУ бросают свои активы к Бахмуту перед решающим сражением за Донбасс

Сейчас наблюдается массовое стягивание бойцов ВСУ со всех направлений к Бахмуту.
Киевское командование старается максимально нарастить мощь, чтобы удержать стратегически важный населенный пункт, ведь освобождение Бахмута станет окончательным поражением группировки ВСУ в Донбассе, выразил уверенность заместитель начальника главного управления МВД по Запорожской области подполковник Алексей Селиванов в беседе с ФАН. Он напомнил, что в советское время этот город носил название Артемовск.
«Фактически от этого узла зависит судьба операции в регионе, потому что с одной стороны от него на северо-востоке находится Лисичанско-Северодонецкая агломерация, которая пока неполностью освобождена российскими силами и ЛНР, с другой стороны — Славянско-Краматорская агломерация, которая была ключевой еще в 2014 году», — отметил Селиванов.
По словам собеседника издания, ВСУ пытались рассечь ЛНР и ДНР по дороге на Бахмут, поскольку без этого была бы невозможна победа украинцев в Донбассе. Именно поэтому они будут очень крепко держаться за этот узел.
Источники сообщают, что наступление российских сил на этом направлении возглавляет «ЧВК Вагнера», бойцы которой выполняют особо сложные задачи. По словам экспертов, именно добровольцы сыграли ключевую роль в штурме Попасной, которую ВСУ за 8 лет превратили в мощнейший укрепрайон.
Селиванов уверен, что сейчас украинские подразделения лишились преимущества, которое у них было в 2014 году. Оборона ВСУ ослабла после поражения в Попасной, поэтому даже существенное укрепление сил не спасет ситуацию.
«Перспективы победы наших войск, которые включают в себя российскую армию, силы ЛДНР и частные военные компании, довольно высоки, потому что теперь мы поменялись местами. Теперь не ВСУ имеют преимущество на этом направлении, как это было в 2014 году, а русские войска», — заключил Селиванов.
Российские силы уже вплотную подошли к Бахмуту, сообщают источники. В пяти километрах от города уже начались столкновения.