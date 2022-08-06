ВСУ бросали оружие и вещдоки: спустя 8 лет Пески освобождены – первые кадры с передовой

Правда, как недавно сказал Арестович, «это не отступление, это маневренная оборона», но впечатление от его слов немного испортил редактор «Цензор-нет» Юрий Бутусов, который рассказал, как плохо приходится солдатам ВСУ, у которых нет совершенно никаких шансов против объединенных сил России, ДНР и ЛНР.