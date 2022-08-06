ВСУ бросали оружие и вещдоки: спустя 8 лет Пески освобождены – первые кадры с передовой

Спустя восемь с лишним лет конфликта поселок Пески под Донецком снова вернулся под контроль НМ ДНР. Корреспондент «Народных Новостей» побывал на месте событий и показал эксклюзивные кадры с передовой.
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Первые позиции ВСУ находились буквально в паре сотен метров от наших. Между всеми домами противник прорыл ходы сообщения, прикрыв их сверху и таким образом превратив Пески в полноценный укрепрайон.
Мирных жителей в этой части поселка уже давно не осталось. Когда украинские боевики оборудовали в домах позиции, они, не задумываясь, выгоняли оттуда тех, кто там жил.
Именно отсюда долгие годы украинская армия вела обстрел жилых районов Донецка. Многоэтажки в Октябрьском районе города видно отсюда невооруженным взглядом.
Сейчас, благодаря умелым действиям защитников республики, в Донецке станет немного спокойнее. Ведь спасая свои жизни, украинские солдаты были вынуждены отойти из поселка.
Отходя, они бросали форму, боеприпасы, оружие, в том числе и производства стран НАТО.
И, конечно же, на оставленных позициях в очередной раз были обнаружены нацистские символы, которые так любят изображать украинские «патриоты».
Правда, как недавно сказал Арестович, «это не отступление, это маневренная оборона», но впечатление от его слов немного испортил редактор «Цензор-нет» Юрий Бутусов, который рассказал, как плохо приходится солдатам ВСУ, у которых нет совершенно никаких шансов против объединенных сил России, ДНР и ЛНР.
Когда-то считавшийся элитным поселок сейчас практически стерт с лица земли. Украинские солдаты не только вывезли отсюда все, что только можно, но и продолжают его обстреливать.
«Они отошли и сейчас с позиций возле Нетайлово, ведут огонь из артиллерии. По Донецку тоже добивают, но делать им это тяжелее стало. Мы сейчас проводим окончательную зачистку поселка, снимаем выставленные противником мины и растяжки. Как только закончим, пойдем дальше», – рассказал офицер НМ ДНР позывной Малой.
По сути, возвращение Песок можно по праву считать одной из ключевых точек в освобождении Донбасса. Отсюда открывается путь на Водяное, Опытное и Авдеевку.
Когда видишь, как быстро продвигается освобождение ДНР, то веришь, что совсем скоро в Донбасс вернется долгожданный мир и тишина.