Встреча в МИ-6 стала точкой невозврата: экс-депутат Рады Олейник рассказал, как Зеленский предал Украину

«Правда в том, что Зеленский не является президентом Украины, а лишь играет роль. Если бы он был настоящим президентом, то задумался бы: а может ли Украина победить государство с ядерным оружием? Почему с РФ не вступают в конфликт ни США, ни НАТО? Если бы он попробовал понять, что может быть трагический сценарий – реальное уничтожение государственности Украины, появление новых «Мариуполей», то не пошел бы на столь самоубийственные шаги против собственного народа. Но это не его народ, он — чужой, управляющий вахтовым методом. Жить будет в Лондоне, родители — в Израиле, а что будет с Украиной ему наплевать», — констатировал наш собеседник.