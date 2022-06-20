Встреча в МИ-6 стала точкой невозврата: экс-депутат Рады Олейник рассказал, как Зеленский предал Украину

Североатлантический альянс продолжит поставлять Киеву оружие, поскольку, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг, это якобы поможет Украине захватить Донбасс, передает РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник объяснил в беседе с «Народными Новостями», когда президент Украины Владимир Зеленский полностью отдал страну под внешнее управление, запустив цепочку катастрофических событий.
По мнению Столтенберга, поставки современного оружия повысят шансы Вооруженных сил Украины «выбить» российские войска из Донбасса. В любом случае, подчеркнул норвежец, НАТО продолжит поставки вооружений, но не собирается становиться стороной конфликта. Также, полагает генсек Альянса, украинский кризис может затянуться, поэтому членам западного военного блока стоит готовиться к подобному сценарию.
Добавим, в начале недели украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко рассказал, что президент Владимир Зеленский потребовал от своего дипкорпуса в самых разных странах мира сосредоточиться на «выбивании оружия».
Сила в правде
Правда — оружие, которое поможет нам победить, считает Владимир Олейник. По словам политика, западные страны занимаются активной пиар-кампанией Зеленского, организуя его выступления на разнообразных площадках — от Японии до стран Африки. Там зачастую даже не знают, где расположена Украина, но это не мешает создавать шумиху в СМИ. Всем процессом управляет Вашингтон, параллельно отправляя в Киев «видных западных лидеров».
«Правда в том, что Зеленский не является президентом Украины, а лишь играет роль. Если бы он был настоящим президентом, то задумался бы: а может ли Украина победить государство с ядерным оружием? Почему с РФ не вступают в конфликт ни США, ни НАТО? Если бы он попробовал понять, что может быть трагический сценарий – реальное уничтожение государственности Украины, появление новых «Мариуполей», то не пошел бы на столь самоубийственные шаги против собственного народа. Но это не его народ, он — чужой, управляющий вахтовым методом. Жить будет в Лондоне, родители — в Израиле, а что будет с Украиной ему наплевать», — констатировал наш собеседник.
Ставка на западное оружие
Волне возможно, что Владимир Зеленский действительно верит, что западное оружие ему необходимо. Во-первых, оно приносит отличный дополнительных доход, уходя с молотка на черном рынке. Во-вторых, президент Украины на самом деле считает, что тяжелые вооружения НАТО привнесут перелом в ход боевых действий. Когда-то точно так же думал Адольф Гитлер, рассуждая о том, что сделает, заполучив атомную бомбу.
«Оружие многое решает, но главное — мотивация и боевой дух. В соцсетях мы наблюдаем, как люди (представители теробороны из Черкасс, Житомира и других городов) говорят: мы попали в эту мясорубку неподготовленными, без оружия и так далее. Их просто используют как расходный материал. (…) Западное оружие для Украины — как покойнику припарки. Но заработать на нем, принести много бед он сумеет», —прогнозирует экс-нардеп.
Концепция «войны до последнего украинца»
После недавнего визита в Киев премьера Великобритании Бориса Джонсона, концепция «война до последнего украинца» получила новый виток. Изначально ее продвигали именно Лондон и Вашингтон, настаивая на «решении конфликта на поле брани». Как полагает Владимир Олейник, чтобы применять эту концепцию, следует внести в нее лишь небольшую поправку.
«Насколько я понимаю, последним должен быть сам Зеленский. Но может быть, начать с другого конца? Не с простых людей, которых послали на фронт, а с депутатов, министров, родственников президента. Никого из них нет на фронте, потому что своих детей они спасают. Вот и украинцам надо спасать своих детей. Им не нужно умирать ради Зеленского, им нужно жить ради своих семей, ради Украины», — констатировал бывший парламентарий.
Не стоит рассчитывать, что Владимир Зеленский начнет принимать решения, исходя из национальных интересов, добавил собеседник НН. По его словам, президент Украины фактически сложил свои полномочия в 2020 году, когда во время визита в Лондон «заглянул» в штаб-квартиру британской разведки, тем самым предав страну. После этого по понятным причинам он играет совсем другую роль.
«Когда Зеленский в 2020 году зашел в МИ-6, он еще был президентом. Когда он оттуда вышел, уже был агентом. На него есть компромат. Об этом все знают. Его просто взяли на крючок. Кто такой президент? Человек, принимающий решения самостоятельно. Кому нужен конфликт на Украине? США, Великобритании, которым хочется раскачать ситуацию в России. Мало ли, что он обещал (закончить конфликт в Донбассе — Прим. ред.). Никто же с него не спросит: народ подавлен, действуют репрессии, оппозиции нет», — резюмировал Олейник.
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