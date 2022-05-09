Вставай, страна огромная!: в Берлине вопреки запретам спели «Священную войну»

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Тысячи людей приняли участие в праздничных шествиях в честь Дня Победы. Участники маршей, проходя по улицам немецкой столицы, пели советские песни.
Полицейские попытались помешать неравнодушным гражданам петь «Священную войну», при чем на любом языке. Но люди не испугались — песню, ставшую гимном защиты Отечества, все равно спели.
Все это говорит о том, что в мире, несмотря на все попытки Запада исказить историю, есть люди, которые серьезно относятся к трагическим урокам прошлого.
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