Вспышка COVID-19 в Шанхае заставила власти снова ввести локдаун

Медики китайского города Шанхай обнаружили несколько новых случаев заражения коронавирусом. Это вынудило местные власти объявить об очередном локдауне.
Жители города будут сдавать еженедельные тесты на наличие коронавирусной инфекции. Процедура охватит 25 млн человек, передает телеканал Channel NewsAsia.
Предыдущий локдаун, длившийся два месяца, закончился в Шанхае всего 10 дней назад. Однако за минувшие сутки в городе выявили семь случаев заражения COVID-19. Кроме того, врачи обнаружили девять бессимптомных случаев заболевания.
Российские медики напоминают, что вакцинация по-прежнему является самым эффективным механизмом в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Эксперты также подчеркивают важность процедуры ревакцинации.