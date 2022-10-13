Вслед за «ВКонтакте» в App Store вернулись «Маруся», «Юла», «Почта» и «Облако Mail.Ru»

Вскоре после возвращения приложений социальной сети «ВКонтакте», в онлайн-магазине App Store снова стало можно найти и сервисы экосистемы Mail.Ru.





Об этом рассказала пресс-служба VK (бывшая Mail.Ru). Как сообщили в VK, сервисы компании вновь доступны для скачивания и обновления из App Store. Речь идёт о нескольких приложениях, включая «Почту Mail.Ru» и «Облако Mail.Ru», «Марусю» и «Юлу».

Ранее в App Store вернулись приложения экосистемы «ВКонтакте» – само приложение социальной сети, а также «Новости», «Звонки», «Мессенджер» и «VK Музыка».

Напомним, 26 сентября из магазина приложений Apple для iPhone и iPad были удалены приложения «ВКонтакте», «Почта Mail.ru», «Облако Mail.ru», «Юла», «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер», «VK Play» и «VK Админ», и так далее. Позже Apple заявила, что удалила приложения VK из магазина из-за введенных Великобританией санкций. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщал, что никаких юридических оснований для удаления приложений VK из магазина приложений App Store для устройств на iOS не было и остается непонятным принятое решение.