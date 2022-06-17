Вслед за «Москвичом» в России могут возродить автомобили «Волга» и «Победа»

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Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ, отметился интересным высказыванием, сделанным во время Петербургского международного экономического форума. По его словам, в России вслед за «Москвичом» могут возродить и другие исторические автомобильные бренды.





«У коллег есть планы возрождения, например, бренда “Волга” или “Победа”. Или и то, и то», — сказал Денис Мантуров. Больше никаких подробностей и никакой конкретики, но сама по себе идея витает в воздухе: раз уж взялись за «Москвич», то и до «Волги» недалеко. Другой вопрос, что это будет за модель и кто будет ее производить. Явно речь не о ГАЗе. Тогда, возможно, потенциальные «Волги» и «Победы» будут производиться на московском заводе, который ранее принадлежал Renault? Пока об этом можно только гадать. А вот «Жигули» на АвтоВАЗе точно не намерены реанимировать.