Прошлое действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца может быть использовано оппонентами против него. Такое предположение сделал политолог-германист Александр Камкин.

Будучи уроженцем Оснабрюка, свою политическую карьеру до объединения Германии в 1990 году Олаф Шольц строил в ФРГ. Однако это ему совершенно не мешало часто приезжать в ГДР, находившуюся в сфере влияния Советского Союза. Как сообщает Die Welt, причиной таких визитом могло служить членство на тот момент будущего канцлера в Союзе молодых социалистов и социалисток в СДПГ «Юзос», который в Восточной Германии рассматривали в качестве надежного партнера в борьбе за мир.

Автор статьи Алан Позенер считает, что данный факт в биографии Олафа Шольца может сыграть с ним злую шутку. По мнению немецкого обозревателя, симпатии к придерживавшейся просоветской политике ГДР могут дать дополнительный козырь оппонентам канцлера Германии. В частности, его стремление запустить «Северный поток – 2», от чего прежде всего выиграет сам Берлин, могут преподнести как желание предать европейские ценности и сотрудничать с Россией. Допускает такой вариант развития событий и ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН, политолог Александр Камкин.

«Надо признать, что эти вскрывшиеся подробности из биографии Шольца теоретически могут размусолить до конспирологической теории. Якобы он еще тогда вступил в контакт с СССР и сегодня продолжает работать на Москву. Тем более что сегодня очень модно обвинять Россию во всевозможных грехах и вмешательствах», – заявил эксперт в интервью «ПолитРоссии».

Тем не менее специалист сомневается, что данное обстоятельство скажется на его политических позициях. Олаф Шольц уже является канцлером ФРГ, и вряд ли его прошлое способно изменить эту ситуацию. В конце концов, предшественница Шольца Ангела Меркель и вовсе проходила по комсомольской линии.

загрузка...