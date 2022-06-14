«Всему есть предел»: Хилькевич сорвала постеры Агилеры после ее «сюрприза» на концерте

Известная американская певица Кристина Агилера 11 июня певица выступила в Лос-Анджелесе на музыкальном мероприятии LA Pride In The Park. Именно там ежегодно собираются представители ЛГБТ-сообщества. Однако, по мнению многих коллег, исполнительница переборщила с образами, выйдя на сцену с «сюрпризом» между ног. Такого мнения придерживается и российская актриса Анна Хилькевич. Соответствующий пост артистки появился в ее соцсетях, передает TeleProgramma.pro.
По сообщениям западных изданий, 41-летняя артистка выступала в ярких нарядах, однако в определенный момент она предстала перед публикой с пластиковым устройством между ног, эмитирующим мужской половой орган.
Помимо фанатов Агилеры, которые успели высказать свою критику в адрес певицы на просторах Сети, в России поклонники вовсе стали отказываться от творчества американской исполнительницы. Так, Анна Хилькевич призналась, что Кристина была кумиром ее детства, однако теперь звезда приняла решение сорвать постеры Агилеры в своей комнате.
«Когда я была подростком, я очень любила творчество Кристины Агилеры. Но всему есть предел. Костюм артистки вызвал у меня массу неоднозначных эмоций…» — написала.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что На Кавказе могут запретить концерты «похабных» российских звезд.