«Всему есть предел»: Хилькевич сорвала постеры Агилеры после ее «сюрприза» на концерте

Помимо фанатов Агилеры, которые успели высказать свою критику в адрес певицы на просторах Сети, в России поклонники вовсе стали отказываться от творчества американской исполнительницы. Так, Анна Хилькевич призналась, что Кристина была кумиром ее детства, однако теперь звезда приняла решение сорвать постеры Агилеры в своей комнате.