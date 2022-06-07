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Всемирный банк спрогнозировал пик мировой инфляции в середине 2022 года

Всемирный банк спрогнозировал пик мировой инфляции в середине 2022 года
pxhere.com/PD

Пик мировой инфляции способен произойти в середине 2022 года. Такой прогноз представлен в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте Всемирного банка.

Ожидается, что рост в странах с развитой экономикой резко замедлится с 5,1% в 2021 году до 2,6% в 2022 году, что на 1,2% ниже январских прогнозов. Причем в 2023 году темпы роста снизятся еще сильнее — до 2,2%, отмечается в сообщении организации.

Как указали специалисты Всемирного банка, на рост инфляции оказали влияние как новые вспышки коронавируса в Китае, так и ситуация на Украине.

Тем временем в России инфляция находится на нулевом уровне. С середины минувшего месяца рост цен на российском рынке прекратился, передает «ФедералПресс» слова президента РФ Владимира Путина.

всемирный банк мировая инфляция Украина
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