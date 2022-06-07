Всемирный банк спрогнозировал пик мировой инфляции в середине 2022 года

Ожидается, что рост в странах с развитой экономикой резко замедлится с 5,1% в 2021 году до 2,6% в 2022 году, что на 1,2% ниже январских прогнозов. Причем в 2023 году темпы роста снизятся еще сильнее — до 2,2%, отмечается в сообщении организации.