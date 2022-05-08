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    Всемирный банк выделит Украине 1,5 млрд долларов на оплату труда бюджетников

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Всемирный банк выделит Украине 1,5 млрд долларов на оплату труда бюджетников

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    pixabay.com/PD

    Украина получит материальную помощь в размере 1,5 млрд долларов. Об этом сообщило министерство финансов Украины в своем Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской).

    Такую денежную поддержку выделяет Всемирный банк. Средства должны пойти на оплату труда сотрудников госорганов и бюджетных учреждений образовательной сферы.

    «Украина получит 1,5 млрд долларов от Всемирного банка для оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках проекта “Поддержка госрасходов для обеспечения устойчивого государственного управления”», — заявили в министерстве.

    Издание The Telegraph ранее сообщало, что кофту президента Украины Владимира Зеленского цвета хаки продали на лондонском благотворительном аукционе Christie’s за 90 тысяч фунтов стерлингов (110 тысяч долларов).

    • * – запрещенная в РФ экстремистская организация
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