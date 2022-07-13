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Всемирная организация здравоохранения намерена официально признать третий пол

Всемирная организация здравоохранения намерена официально признать третий пол
pxhere.com

Эксперты Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) собираются признать существование третьего пола, обновив руководство по учету гендерной проблематики.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте организации, сегодня гендерное неравенство является одной из форм дискриминации. Первая версия методички была подготовлена в 2011 году и требует обновления в свете появления «новых научных данных и концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития».

Документом предусматривается обновление ключевых позиций гендерной проблематики и выход за рамки бинарных подходов к гендеру. Это подразумевает, что «пол не ограничивается мужчинами или женщинами».

Ранее депутат Госдумы России Александр Хинштейн предложил распространить запрет на пропаганду ЛГБТ на россиян всех возрастов, а не только несовершеннолетних. Он заявил, что профильный комитет Госдумы уже работает в этом направлении, передает телеканал «360».

Всемирная организация здравоохранения гендер рекомендации третий пол
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