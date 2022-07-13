Всемирная организация здравоохранения намерена официально признать третий пол

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте организации, сегодня гендерное неравенство является одной из форм дискриминации. Первая версия методички была подготовлена в 2011 году и требует обновления в свете появления «новых научных данных и концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития».