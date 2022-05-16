Всемирная федерация международных музыкальных конкурсов гарантировала Украине повсеместную победу

Вован и Лексус позвонили Кайнрату от имени министра культуры Украины Александра Ткаченко, чтобы прояснить этот вопрос. Представитель ЕС гарантировал украинцам первые места и гран-при на всех конкурсах. Он также анонсировал создание рабочей группы, которая будет следить за выполнением этого обещания.