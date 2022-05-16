Всемирная федерация международных музыкальных конкурсов гарантировала Украине повсеместную победу

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Украинские исполнители будут занимать первые места на всех предстоящих конкурсах. Соответствующее обещание дали президент Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов Питер Пол Кайнрат и его секретарь Флориан Рим в беседе с пранкерами Лексусом (Алексеем Столяровым) и Вованом (Владимиром Кузнецовым).
Творческие способности и талант теперь не будут основными критериями выбора победителей на музыкальных конкурсах. Показательным уже стало Евровидение-2022. К представителям Украины теперь будут повсеместно проявлять «особое отношение» и отдавать им призовые места, говорится в третьей части авторской программы пранкеров «Шоу ВиЛ».
Вован и Лексус позвонили Кайнрату от имени министра культуры Украины Александра Ткаченко, чтобы прояснить этот вопрос. Представитель ЕС гарантировал украинцам первые места и гран-при на всех конкурсах. Он также анонсировал создание рабочей группы, которая будет следить за выполнением этого обещания.