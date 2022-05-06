“Всем моим братьям салам”: Дева Кассель учит русский язык по песням Фейса*

Дева Кассель с подругами

Дева Кассель, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, свободно говорит на английском, итальянском и французском языках. Скоро к этому списку может прибавиться и русский — в сети обсуждают видео, на котором Дева весьма талантливо повторяет фразы, которым ее учит русскоязычная подруга, модель Эмили Бруни. Видео спонтанного урока она опубликовала в своем телеграм-канале (посмотреть их можно тут и тут).

В ролике Дева представляется на русском и говорит, что ей 17 лет, цитирует мем про анаконду и напевает песню рэпера Фейса* “Салам”. За кадром, судя по всему, осталось то, как Дева говорит “папа, не волнуйся, я с русскими” — об этом ее подруга просто написала в телеграме.

Судя по инстаграму** автора видео, она и Дева близко дружат и часто проводят время вместе. Во время этих встреч дочь кинозвезды уже успели познакомить и с некоторыми другими атрибутами русской культуры. Например, еще в апреле в блоге были опубликованы фото, на которых Дева позирует в ушанке.

Дева Кассель с подругой

По иронии судьбы Дева недавно оказалась в центре скандала с “отменой” всего русского. Именно она была на обложке последнего номера российского Elle перед тем, как выпуск журнала был приостановлен — поводом для скандала тогда стал вынос “Поколение Z”, который в сети связали с поддержкой военной спецоперации на Украине, хотя речь шла о зумерах.

*включен в список СМИ-иноагентов

** Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией