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Киевские власти отдавали приказы ВСУ по прямым ударам по жилому сектору Мариуполя. Людей, которые выступали против подобных действий отправляли в так называемый «лагерь смерти», откуда никто потом не возвращался. Об этом рассказал местный житель. Соответствующее видео опубликовал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко в личном Telegram-канале Марочко Live.
Как сообщил мариуполец, украинские военные били прямо по жилому сектору. При этом им было не важно, сколько людей находилось в домах.
«Мы были с дочкой и матерью, и женой. Я не знаю, зачем они это делали. Наверное, это происходило потому, что мы русские люди и никогда их не поддерживали. Поэтому били чисто по нашим домам», — сказал мужчина.
Он сообщил, что до 2014 года все жители Мариуполя жили очень хорошо и им не нужен был ни Майдан, ни националисты в городе.
«Все на заводах работали, все трудились. Потихонечку все строили и делали», — рассказал местный житель.
Он также подчеркнул, что не Россия обстреливала их и кошмарила местных, а те, кто ее обвиняет в этом.
При этом мужчина объяснил, что, начиная с 2014 года, никто из мирных жителей не мог противостоять бесчинствам киевской власти и вооруженным силам Украины, так как ни у кого не было необходимых средств защиты. По его словам, существовал некий «лагерь смерти», куда увозили людей, выступавших против действий украинского руководства.
«Все руководство страны было за них. В них вливали все — деньги и оружие. А о людях вообще никто не думал. Если кто-то начинал об этом говорить, то с ним сразу разбирались. Говорят, что все это делали в аэропорту. Так, с 2014 года, всех несогласных с действиями киевских властей забирали туда. Люди пропадали. Таких было много», — сообщил местный житель.
В этой связи он также утонил, что тех, кто организовывал референдум по вопросу принадлежности Крыма в 2014 года, также забрали в «лагерь смерти». Повезло лишь тем, кто успел уехать в Россию.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.