«Всех забирали в лагерь смерти»: мариуполец рассказал, как Киев устранял «инакомыслие» среди местных жителей

«Все руководство страны было за них. В них вливали все — деньги и оружие. А о людях вообще никто не думал. Если кто-то начинал об этом говорить, то с ним сразу разбирались. Говорят, что все это делали в аэропорту. Так, с 2014 года, всех несогласных с действиями киевских властей забирали туда. Люди пропадали. Таких было много», — сообщил местный житель.