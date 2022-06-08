“Всегда умел заработать на трусы Tom Ford”: в сети обсуждают ссору бывшего главреда Tatler Ариана Романовского и Ксении Собчак из-за ботов и денег

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Ариан Романовский

После блокировки ряда соцсетей и закрытия глянцевых журналов представители светского общества и светской журналистики переместились в телеграм-каналы, где теперь и перекидываются шпильками — очередная ссора произошла между бывшим главным редактором Tatler Арианом Романовским и Ксенией Собчак.

Собчак уличила Романовского в том, что он накручивает себе количество подписчиков в Telegram. В качестве доказательства журналистка привела скриншот с сервиса статистики.

Закрытие глянца — трагедия для редакторов. Из небожителей обратно к истокам. И вот заметила, что у бывшего редактора “Татлера” Ариана Романовского идет накрутка ботов на канал. Ровным слоем. Без постов, репостов, упоминаний в каких-либо сетях. Чисто боты. Лучше бы Ариан, чем пить с Карпуть в КМ20 на редакторские, писал тексты и работал над кросс-постами,

— написала Собчак в своем личном телеграм-канале.

Ксения Собчак

Романовский отмалчиваться не стал и вступил с Ксенией в полемику — ответ его, впрочем, больше напоминал панегирик самому себе.

У меня самый классный контент в телеграме. Я единственный на его просторах модный и классно пишущий мужчина-журналист. Моя ниша свободна. В отличие от тебя, я пишу не про “Макдоналдс” и “цветущего в парке Горького Филиппа Киркорова”, а выдаю блестящие тексты и эксклюзивы. А еще моя скромная персона не лишена в нашем городе популярности. Иначе бы ты сама ко мне не прикапывалась со своими упоротыми графиками и нулевым фактчекингом,

— заявил Романовский в своем телеграм-канале “Оливье с икрой”.

Ариан Романовский

Речь в стиле “сам себя не похвалишь” впечатлила админов других телеграм-каналов.

Банально завидуем авторам, способным переключаться в режим “Я гений Игорь Северянин, своей победой упоен”,



— написали в телеграм-канале “Антиглянец”.

Наш крохотный затхлый мирок гламурных медиа (бывших) сотрясают скандалы, равные по силе заусенцу на пальце. Ариан Романовский, бывший главред бывшего журнала Tatler, возмущен постом Ксении Собчак о блеске (раньше) и нищете (сейчас) редакторов глянца. Не важно, кто прав, кто виноват (никто), но чувством собственной офигенности Ариан отправляет в нокаут даже Ксению Анатольевну, которая заниженной самооценкой никогда не страдала. Спасибо, люди, что отвлекаете нас от настоящей жизни,

— написала Арина Холина в своем телеграм-канале “Непрозамуж”.

Она же обратила внимание Романовского на то, что он все-таки далеко не единственный блогер-мужчина в Telegram в светско-модном сегменте.

С высот своего эго к финалу обращения к Собчак Ариан вернулся к более приземленной финансовой теме.

А денег у меня хватит на еще очень много посиделок на веранде KM20. Condé Nast — щедрая компания, да и я всегда умел заработать на трусы Tom Ford,

— отрезал он.

Последней картой, которой Романовский был намерен побить козыри Собчак, оказался инсайд о том, что Ксения предлагала ему сотрудничество, из которого, судя по всему, ничего не вышло.

Ты же мне сама писала с предложением о работе! Просила встретиться после 12 мая и взяла обещание не соглашаться ни на что, пока не услышу твой оффер. Поняла, что я слишком дорогой мальчик для тебя?

— завершил свой пост Романовский.

Ксения с ответной речью пока не выступила, так что о ценнике остается только гадать.