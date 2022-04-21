Все выпуски передачи “Сто к одному” удалили с YouTube после комментария ведущего Александра Гуревича против спецоперации

Александр Гуревич в телепередаче “Сто к одному”

Все выпуски передачи “Сто к одному” были удалены с YouTube после комментариев ведущего программы Александра Гуревича против военной спецоперации РФ на Украине. Ранее телеведущий покинул канал.

Комментарий Гуревич опубликовал под одним из выпусков передачи на официальном YouTube-канале телешоу еще месяц назад, однако журналисты обратили на это внимание только сейчас. В комментарии Гуревич заявил, что не считает уместными развлекательные передачи в нынешнее время, а также добавил, что у него украинские корни. Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить на фоне огромной трагедии, не замечая происходящего. Полагаю, и среди гостей нашей передачи, участников игр есть те, кто сегодня чувствовал бы себя иначе, а, возможно, отказался бы от участия в нашей развлекательной программе. Все выпуски передачи “Сто к одному”, которые вы можете увидеть в эфире канала “Россия”, были отсняты до начала военной спецоперации на территории Украины.

Я прошу прощения у всех, кому веселье нашей передачи, как и мне, кажется в эти дни совершенно неуместным. На данный момент все выпуски шоу удалены с канала, однако выпуск с комментарием Гуревича против военной спецоперации все еще доступен по прямой ссылке.

Шоу “Сто к одному” выходит с 1998 года. Александр Гуревич был бессменным ведущим программы. Кто заменит его в качестве ведущего телепередачи, пока не известно.

Ранее на Первом канале перестало выходить шоу “Вечерний Ургант”. Это объяснили “общественно-политической ситуацией” в стране. Ведущий шоу Иван Ургант высказался против военной спецоперации РФ на Украине, а позже покинул страну — по слухам, телеведущий планирует эмигрировать из России.