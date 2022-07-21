Все сгорело дотла: жители Ясиноватой рассказали о последствиях обстрела украинской армии

«Я даже не успела ничего понять. Сначала был хлопок, сильный удар и все загорелось. Хорошо хоть пожарные быстро приехали. Но все равно дотла все сгорело. Мы тут с 1976 года живем. Я в садике работаю… Что теперь делать… Кто скажет…» — поделилась женщина.