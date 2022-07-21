Все сгорело дотла: жители Ясиноватой рассказали о последствиях обстрела украинской армии

Украинская армия продолжает уничтожать дома мирных жителей Донбасса. Только за один день в Ясиноватой прямыми попаданиями было разрушено несколько зданий в частном секторе. Об этом сообщил специальный корреспондент «Народных Новостей».
Мишенью украинских военных часто становятся жилые дома. Стоит отметить, что в частном секторе нет никаких военных целей.
Рано утром снаряд ВСУ попал в дом по адресу ул. Куйбышева, 41. Местная жительница рассказала, что услышала громкий взрыв, после чего начался пожар.
«Я даже не успела ничего понять. Сначала был хлопок, сильный удар и все загорелось. Хорошо хоть пожарные быстро приехали. Но все равно дотла все сгорело. Мы тут с 1976 года живем. Я в садике работаю… Что теперь делать… Кто скажет…» — поделилась женщина.
Об украинских обстрелах сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По имеющимся данным, украинские войска обстреляли населенные пункты Доломитное и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним 18 снарядов калибром 155 миллиметров.
Отметим, что Ясиноватая находится в 25 километрах к северу от Донецка. В ней расположена крупнейшая железнодорожная станция. К западу от города почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями ВСУ.