Все сайты и мобильные приложения Украины с 16 июля перейдут на государственный язык

Страницы в соцсетях, сайты и мобильные приложения на Украине будут обязаны перейти на мову, заявил уполномоченный по защите государственного языка страны Тарас Кремень.
Новый закон вступит в силу с 16 июля. Все сайты, социальные сети и мобильные приложения в стране должны будут отображать информацию на украинском языке.
«Информационные интернет-ресурсы, должны иметь основную версию на украинском языке, которая должна загружаться для пользователей в Украине по умолчанию», —написал Тарас Кремень в соцсетях.
Нарушение закона повлечет за собой штраф. Любой интернет-ресурс, который не исполнит постановление, будет обязан выплатить от 3,4 тыс. гривен (6562 рубля) до 11,9 тыс. гривен (22 967 рублей).