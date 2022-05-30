все рейсы в Тель-Авив отменили до 27 октября

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Несмотря на ранее выданное разрешение на полеты, власти Израиля отказались обслуживать самолёты белорусской авиакомпании Belavia. В результате авиакомпания отменила все рейсы в Тель-Авив до 27 октября.

Компания Belavia официально подтвердила, что она планирует вернуть деньги за ранее приобретенные билеты, при этом не объяснили, по какой причине Израиль отозвал разрешение на полеты.





На основании выданного разрешения авиакомпания начала продажи авиабилетов на новые рейсы, первый из которых был запланирован уже 2 июня. Внезапное решение израильской стороны отменить прежние договоренности вызывает удивление.

Belavia

Belavia получила разрешение от авиационных властей Израиля на полеты в Тель-Авив 15 мая. Летом прошлого года европейские страны запретили Belavia использовать свое воздушное пространство из-за принудительной посадки рейса Ryanair в Минске прошлым летом из-за ложного сообщения о минировании. Во время посадки были задержаны бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его экс-девушка Софья Сапега.

В декабре 2021 года авиакомпании запретили брать самолеты в лизинг в Евросоюзе, в результате ее флот сократился до 15 самолетов.