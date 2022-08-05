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Все обсуждают Бумагогорию — бумажный город, который придумал школьник и на который обратили внимание крупнейшие российские бренды

Все обсуждают Бумагогорию — бумажный город, который придумал школьник и на который обратили внимание крупнейшие российские бренды

11-летний Матвей из Нижнего Новгорода решил построить собственный город из бумаги. Благодаря соцсетям на мальчика обратили внимание крупнейшие российские бренды.

Все началось с того, что пользовательница твиттера Masha Durer рассказала подписчикам о Бумагогорске, который придумал и строит ее двоюродный брат, и призвала всех подписываться на созданный им телеграм-канал с новостями вымышленного города. Пост неожиданно завирусился, канал Матвея стал очень активно набирать подписчиков. На данный момент их количество превышает 26 тысяч.

Сестра школьника рассказывает изданию “Бумага” (заблокировано по решению Роскомнадзора):

Я написала твит, чтобы мои друзья из твиттера тоже подписались [на канал брата], но пранк вышел из-под контроля. Матвей пока немного в шоке от прироста подписчиков, но я надеюсь, канал со временем вернется в прежнее русло, и мы будем видеть больше новостей и прогноз погоды.

Про Матвея Мария рассказывает, что он всегда интересовался транспортом и картами — например, рисовал подробные планы придуманных им городов. О том, что сам Матвей сильно удивился успеху своего канала “Бумагогория — новости”, свидетельствует запись от 3 августа, когда на телеграм мальчика еще было подписано 2,8 тысячи человек: “Откуда вас столько?” — задавался вопросом создатель Бумагогорска.

В “городском” канале он публикует новости о том, какие объекты построены (поликлиника, фитнес-клуб, магазин “Пятерочка”, торговый центр “Стрекоза”, где даже есть H&M, и т. д.), какие строиться не будут (“Миру — мир! Мэр отменил строительство военной базы!”), какова ситуация с коронавирусом (“В городе обнаружено более 40 случаев заражения COVID-19. Все зараженные отправлены в государственную больницу”). Также есть новости политической жизни города (“Выборы прошли, мэром выбран Александр Владимирович”), афиша местных кинотеатров и, конечно, прогноз погоды.

Фото из телеграм-канала "Бумагогория — новости"

Очень быстро бумажным городом Матвея заинтересовались ведущие бренды. Компания Delivery Club попросила сестру мальчика передать тому самому мэру Александру Владимировичу обращение, в котором предложила “открыть в Бумагогорске пять ресторанов, устроить 50 жителей Бумагогорска в курьерскую службу, а также до конца каникул обеспечить трехразовым питанием (с полдником!) строителей, занятых на обустройстве города”. В ответ, правда, Мария попросила компанию “улучшить жизнь не только бумажных людей, но и настоящих”, обеспечив “адекватные условия труда для курьеров”.

Дептранс Москвы передал Бумагогории поезда из бумаги, которые Матвею нужно было только распечатать, а его самого позвал на экскурсию в метро. Футбольный клуб ЦСКА подарил школьнику 3D-пазл “ВЭБ Арены” и билеты на настоящий стадион.

Многие бренды уже открывают тут свои представительства, потому что здесь очень уютно. Хотите присоединиться?

— говорится на официальном сайте Бумагогорска, который у проекта появился вскоре после того, как к нему проявили интерес бренды.

Впрочем, этот ажиотаж, кажется, уже начала надоедать создателям проекта:

Все приколы с брендами и интервью меня забавляли первые полчаса, но полчаса прошло 11 часов назад… Очень забавно наблюдать, как многие бренды просто пиарятся на Бумагогории. Они не согласовывают посты и не связываются с нами. Многие даже название путают. Но, справедливости ради, есть и те, кто просто так отправляет Матвею прикольные подарки и даже не пишет об этом в своих соцсетях, таким мы очень благодарны,

— написала Мария в твиттере (заблокирован в РФ).

В сегодняшних “новостях Бумагогории” сообщается, что скоро в городе появятся “Вкусвилл”, “Альфа-Банк”, “Яндекс.Лавка”, почта, “Мегафон”, аэропорт и вокзал. В комментариях с предложениями сотрудничества уже отметились “М.Видео”, “Читай-город”, ivi, QIWI и другие бренды. Сервис VK Play запустил конкурс для разработчиков: им предлагается создать игру, посвященную Бумагогорску. Также Матвея пригласили на экскурсию по офису “ВКонтакте”. А еще в бумажном городе действует карта “Тройка” и планируется фестиваль еды “ГастроГорск”.

Интересно, что у Матвея моментально появились подражатели: у себя в телеграме он предупреждает, чтобы пользователи не подписывались на фейковые каналы. Многих пользователей соцсетей умилила история с Бумагогорском. Так, комментатор @sadness_trouble пишет в твиттере:

Почему все это так мило?!

Впрочем, энтузиазм разделяют не все. Авторы канала “Беспощадный пиарщик” сравнили кейс Бумагогорска со взлетом и падением Clubhouse — канала, о котором очень много говорили, но потом быстро забыли:

А помните — “Клабхаус” еще был? Ну вот Бумагогорск – абсолютно такая же, к сожалению или к счастью, проходная история. Ну то есть поймите нас правильно. Маркетолог Семен Ефимов и подобные ему отчаянно возрадуются: апокалипсис, а тут и повод, никак не связанный с политикой, и позитивный еще, и ребенок еще всем рулит — беспроигрышное комбо. Денег можно спалить *** [много. — Прим. ред.] на так называемые активации. Но какой-то изюминки и, простите, чего-то грандиозного в этом нет. Ребенка жалко. Он просто повод. У нас все. А про кейс все забудут уже к субботе,

— пишут в канале.

Фото из телеграм-канала "Бумагогория — новости"

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