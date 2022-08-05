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Все новинки Samsung Galaxy Unpacked во всех цветах на рекламных рендерах за несколько дней до анонса

Все новинки Samsung Galaxy Unpacked во всех цветах на рекламных рендерах за несколько дней до анонса

Мероприятие Samsung Galaxy Unpacked пройдёт 10 августа, но сегодня в Сеть попали большие и качественные изображения всех основных новинок, которые корейский гигант покажет через несколько дней. 


Источник говорит, что это оригинальные рекламные рендеры, и вряд ли стоит в этом сомневаться, учитывая, что в более худшем качестве подобные изображения мы уже видели. 

Все новинки Samsung Galaxy Unpacked во всех цветах на рекламных рендерах за несколько дней до анонса
Все новинки Samsung Galaxy Unpacked во всех цветах на рекламных рендерах за несколько дней до анонса
Все новинки Samsung Galaxy Unpacked во всех цветах на рекламных рендерах за несколько дней до анонса
Все новинки Samsung Galaxy Unpacked во всех цветах на рекламных рендерах за несколько дней до анонса
Все новинки Samsung Galaxy Unpacked во всех цветах на рекламных рендерах за несколько дней до анонса
Все новинки Samsung Galaxy Unpacked во всех цветах на рекламных рендерах за несколько дней до анонса
Все новинки Samsung Galaxy Unpacked во всех цветах на рекламных рендерах за несколько дней до анонса

На рендерах можно видеть смартфоны Galaxy Z Flip4 и Fold4, наушники Buds2 Pro и умные часы Watch5 и Watch5 Pro. Скорее всего, рендеры также показывают нам все основные цветовые варианты всех новинок. Да, у Flip4 будет ещё версия Bespoke Edition с огромным количеством цветовых комбинаций, но пока неясно, когда она будет представлена. 

Все новинки Samsung Galaxy Unpacked во всех цветах на рекламных рендерах за несколько дней до анонса
Все новинки Samsung Galaxy Unpacked во всех цветах на рекламных рендерах за несколько дней до анонса
Все новинки Samsung Galaxy Unpacked во всех цветах на рекламных рендерах за несколько дней до анонса
Все новинки Samsung Galaxy Unpacked во всех цветах на рекламных рендерах за несколько дней до анонса
Все новинки Samsung Galaxy Unpacked во всех цветах на рекламных рендерах за несколько дней до анонса
Все новинки Samsung Galaxy Unpacked во всех цветах на рекламных рендерах за несколько дней до анонса
Все новинки Samsung Galaxy Unpacked во всех цветах на рекламных рендерах за несколько дней до анонса
Все новинки Samsung Galaxy Unpacked во всех цветах на рекламных рендерах за несколько дней до анонса

Что касается дизайна устройств в целом, можно видеть, что ни одна из новинок не предложит чего-то кардинально нового, а порой отличия от текущих версий и вовсе придётся хорошенько поискать.

Все новинки Samsung Galaxy Unpacked во всех цветах на рекламных рендерах за несколько дней до анонса
Все новинки Samsung Galaxy Unpacked во всех цветах на рекламных рендерах за несколько дней до анонса
Все новинки Samsung Galaxy Unpacked во всех цветах на рекламных рендерах за несколько дней до анонса

 

samsung
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RusNewsToday24
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