Все новинки Samsung Galaxy Unpacked во всех цветах на рекламных рендерах за несколько дней до анонса

Мероприятие Samsung Galaxy Unpacked пройдёт 10 августа, но сегодня в Сеть попали большие и качественные изображения всех основных новинок, которые корейский гигант покажет через несколько дней.





Источник говорит, что это оригинальные рекламные рендеры, и вряд ли стоит в этом сомневаться, учитывая, что в более худшем качестве подобные изображения мы уже видели.





























На рендерах можно видеть смартфоны Galaxy Z Flip4 и Fold4, наушники Buds2 Pro и умные часы Watch5 и Watch5 Pro. Скорее всего, рендеры также показывают нам все основные цветовые варианты всех новинок. Да, у Flip4 будет ещё версия Bespoke Edition с огромным количеством цветовых комбинаций, но пока неясно, когда она будет представлена.

































Что касается дизайна устройств в целом, можно видеть, что ни одна из новинок не предложит чего-то кардинально нового, а порой отличия от текущих версий и вовсе придётся хорошенько поискать.







