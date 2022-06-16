«Все ненавидит»: Шахназаров раскритиковал Лию Ахеджакову

Журналист Михаил Шахназаров обратил внимание на поздравление сбежавшего в Израиль максима Галкина с Днем России: тот упомянул, что родина ассоциируется со многими знаменитостями, в том числе с Лией Ахеджаковой.
По словам Шахназарова, Галкин среди знаменитей упомянул только тех, кто выступал с критикой России и соотечественников. Журналист особо выделил Ахеджакову.
«Достаточно посредственная актриса-эпизодница Лия Ахеджакова, которая ненавидит вообще все окружающее», — заявил Шахназаров.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.