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«Все ненавидит»: Шахназаров раскритиковал Лию Ахеджакову

«Все ненавидит»: Шахназаров раскритиковал Лию Ахеджакову
prt scr youtube.com/Шах и Мат – Михаил Шахназаров

Журналист Михаил Шахназаров обратил внимание на поздравление сбежавшего в Израиль максима Галкина с Днем России: тот упомянул, что родина ассоциируется со многими знаменитостями, в том числе с Лией Ахеджаковой.

По словам Шахназарова, Галкин среди знаменитей упомянул только тех, кто выступал с критикой России и соотечественников. Журналист особо выделил Ахеджакову.

«Достаточно посредственная актриса-эпизодница Лия Ахеджакова, которая ненавидит вообще все окружающее», — заявил Шахназаров.

После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.

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RusNewsToday24
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