«Все, конец!»: заразившаяся Covid-19 Кудрявцева рассказала о депрессивном состоянии

Недавно российская телеведущая Лера Кудрявцева сообщила поклонникам о своем повторном заражении коронавирусной инфекцией. Из-за болезни она столкнулась с депрессивным состоянием, передает StarHit.
По информации источника, Кудрявцева не является любительницей приукрашивать личную жизнь, поэтому звезда телевидения делиться с подписчиками даже самыми неприятными моментами. Так, недавно ведущая честно рассказала о своем тяжелом эмоциональном состоянии после заражения коронавирусом.
«Бывают дни, когда все идет плохо внутри тебя. Снаружи вообще все зашибись. Я, конечно, грешу на корону, она фигачит по всей нервной системе, но в ряду с этим есть незакрытый гештальт. Вроде понимаешь, что давно надо закрыть, но нет. И вот это нет просто вышибает из колеи. Думаю, на сколько меня еще хватит вывозить все это? Я мегатерпеливая, просто мега! Но если наступает точка, то все, конец! Крушить и рушить все на своем пути — это я могу. Такой день», — призналась 51-летняя Кудрявцева.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что изолированная Кудрявцева напугала поклонников новостью об избиении.