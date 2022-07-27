«Все, конец!»: заразившаяся Covid-19 Кудрявцева рассказала о депрессивном состоянии

«Бывают дни, когда все идет плохо внутри тебя. Снаружи вообще все зашибись. Я, конечно, грешу на корону, она фигачит по всей нервной системе, но в ряду с этим есть незакрытый гештальт. Вроде понимаешь, что давно надо закрыть, но нет. И вот это нет просто вышибает из колеи. Думаю, на сколько меня еще хватит вывозить все это? Я мегатерпеливая, просто мега! Но если наступает точка, то все, конец! Крушить и рушить все на своем пути — это я могу. Такой день», — призналась 51-летняя Кудрявцева.