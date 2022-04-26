Все игры для PlayStation с ценой от 34 долларов получат бесплатные пробные версии. Но только для подписчиков PS Plus Premium

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Компания Sony в рамках своей обновлённой подписки PS Plus предложит в том числе демо-версии игр. Они будут доступны на старшем тарифе Premium. И Sony уже обязала разработчиков учитывать этот аспект.





Как сообщается, Sony начала общаться с разработчиками о своих планах касательно пробных версий игр для подписчиков PS Plus Premium. Разработчики, работающие над играми стоимостью от 34 долларов, теперь обязаны создавать ограниченные по времени пробные версии своих игр. Такие версии должны предлагать минимум два часа игры. То есть демо-версии, судя по всему, будут у всех игр ААА-класса и многих среднебюджетных проектов.

На данный момент Sony даёт разработчикам три месяца после выпуска игры на запуск пробной версии. Пробные версии также должны быть доступны только пользователям PlayStation Plus Premium в течение как минимум 12 месяцев.

В качестве альтернативы Sony готова принимать другие виды демо-версий, не завязанных на ограничение по времени, но каждый такой случай компания будет рассматривать отдельно.