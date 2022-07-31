все характеристики флагмана OnePlus 10T перед глобальным запуском

3 августа состоится презентация нового флагмана OnePlus 10T перед его выходом на рынки США и Европы. Мероприятие проведут в Готэм-Холле в Штатах. А вот версию для индийского и азиатского рынков проведут в Международном выставочном центре Бенгалуру в Индии. Однако все основных спецификации уже известны.





Смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, которому приписывают рост мощности CPU и GPU на 10%, на 30% лучшую энергоэффективность и в четыре раза боле мощную подсистему ИИ, чем у Snapdragon 8 Gen 1, который использовался в OnePlus 10 Pro.

Также смартфон получит 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ быстрой флеш-памяти UFS 3.1 (в Китае, по слухам, будет 512 ГБ). Ему приписывают экран E4 AMOLED с разрешением Full HD+, диагональю 6,7 дюйма, частотой 120 Гц, поддержкой HDR10+ и тонкими рамками. В дисплее разместится сканер отпечатка.

Новинка получит батарею ёмкостью 4800 мА·ч с быструю зарядку мощностью 150 Вт. Утверждается, что она зарядит батарею всего за 10 минут.

Основная камера получит главный модуль Sony IMX766 на 50 Мп с системой оптической стабилизации. Также будут датчики на 8 и 2 Мп. Фронтальная камера в вырезе экрана — 16 Мп.

Обещаны два цвета — Matte Black и Glossy Green. Предполагаемые цены стартуют с 749 долларов/евро, что дешевле, чем OnePlus 10 Pro, который продавали за 899 долларов/евро.