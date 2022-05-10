все характеристики, цвета и цены

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Уже на этой неделе должен быть представлен флагманский смартфон Sony Xperia 1 IV, но у нас уже есть практически вся информация об устройстве, которую мы и предлагаем вашему вниманию.

Флагман Sony Xperia 1 IV сохранит плоский экран, а также и плоскую рамку по периметру корпуса, как у смартфонов iPhone. Под экраном сохранится довольно заметный подбородок, над экраном рамка также будет заметной.



Sony Xperia 1 III

Основная камера сохранит три модуля и маркировку Zeiss. Sony описывает смартфон как «Новое поколение Xperia для создателей контента». Согласно официальной информации, этот новый флагман совершит прорыв в области фотографии. Основная камера Xperia 1 IV будет оснащена тремя 48-мегапиксельными датчиками изображения оптического формата 1/1,28 дюйма (размер пикселя составит 1,22 мкм). Основная камера будет оснащена системой оптической стабилизации изображения. Дополнительно будут установлены сверхширокоугольный и телеобъектив.

Смартфон получит сканер отпечатков пальцев на правой грани. Дисплей флагманской модели японского технологического гиганта представляет собой 6,5-дюймовую панель с соотношением сторон 21:9, частотой обновления 120 Гц и разрешением 4K. Экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus и характеризуется поддержкой HDR.

Sony Xperia 1 IV получит однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Согласно утечкам, смартфон будет работать от большой аккумуляторной батареи емкостью 5000 мА•ч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.



Sony Xperia 1 III

Смартфон будет оснащён портом USB-C, он будет работать под управлением операционной системы Android 12 и будет соответствовать степени защиты IP68.

Устройство будет представлено в нескольких цветовых вариантах, включая черный, фиолетовый и белый. Sony Xperia 1 IV будет стоить 1400 евро.

Sony Xperia 1 IV будет анонсирован 11 мая вместе с моделью Xperia 10 IV среднего класса.