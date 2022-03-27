ВС Украины вновь обстреляли Донецк

Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Девять мин были
выпущены украинскими националистами по Петровскому району Донецка в 7:15 по
московскому времени. Об этом сообщает в Telegram представительство ДНР в
Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел ВФУ (вооруженных
формирований Украины. — Прим. ред.) был зарегистрирован — населенный пункт
Красногоровка — город Донецк, Петровский район. Девять мин калибром 120
миллиметров были выпущены в 7:15 по
московскому времени.

Ранее жители Макеевки рассказали о новых обстрелах со стороны ВСУ. Наибольшие
повреждения получил Кировский район.

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