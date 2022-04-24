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    ВС России высокоточным ударом уничтожили девять объектов ВСУ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    ВС России высокоточным ударом уничтожили девять объектов ВСУ

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    Mil.ru / CC BY 4.0 / wikipedia.org

    В Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ
    высокоточными ракетами поразили девять украинских объектов, в том числе четыре
    опорных пункта и сосредоточения живой силы, пишет ТАСС.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса
    попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
    только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
    Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
    подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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