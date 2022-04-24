ВС России высокоточным ударом уничтожили девять объектов ВСУ

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В Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ
высокоточными ракетами поразили девять украинских объектов, в том числе четыре
опорных пункта и сосредоточения живой силы, пишет ТАСС.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса
попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.
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